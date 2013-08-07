Донецька екоінспекція перевіряє стиролівський грунт

Фахівці Державної екологічної інспекції у Донецькій області у межах компетенції провели відбір проб ґрунтів для проведення дослідженнь на території концерну «Стірол», де учора сталася аварія.

Про це повідомляється на сайті Донецької ОДА.

"Ми здійснюємо лабораторні дослідження грунту. Після цього буде встановлено орієнтовні наслідки та вплив на навколишнє природне середовище", - повідомив начальник Державної екологічної інспекції у Донецькій області Віталій Вишневський.

Разом з тим, за інформацією головного управління Держсанепідслужби у Донецькій області, в атмосферному повітрі санітарної зони підприємства перевищень концентрацій аміаку не виявлено. Лабораторні дослідження стану забруднення атмосфери в Горлівці продовжуються.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ П’ятьох важких постраждалих на "Стиролі" перевезли в лікарні Донецька