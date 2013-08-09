Домбровський соляний кар'єр зараз не загрожує екології Калуша – міністр

Івано-Франківськ. Домбровський соляний кар`єр міста Калуш в Івано-Франківській області на даний час не несе екологічної загрози для жителів міста.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на брифінгу в Івано-Франківську повідомив міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков.

За його словами «цю проблему потрібно вирішити комплексно, раз і назавжди».

Однак, за його словами, спочатку потрібно провести моніторинг стану кар’єру, за результатами якого будуть визначені необхідні заходи та кошти не них. Такий моніторинг має провести компанія НАК "Надра України", зазначив Проскуряков.

Міністр сьогодні, 9 серпня, побував на Домбровському кар’єрі, після чого в облдержадміністрації провів нараду з вирішення екологічних проблем у Калуші.

Також сьогодні в Івано-Франківській області працювала Міжвідомча комісія з вивчення ситуації та вжиття заходів з комплексного розв’язання екологічних проблем у зоні впливу Домбровського кар’єру.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації класифікувала ситуацію на Домбровському кар`єрі м.Калуша як надзвичайну-державного рівня. Таке рішення було прийнято за підсумками моніторингу Академії гірничих наук України, відділення гірничо-хімічної сировини щодо стану бортів Домбровського соляного кар`єру в Калуші та гідрохімічного складу вод у його затопленій частині.

Науковці в Інформаційному листі в Івано-Франківську ОДА повідомили, що, у зв`язку з активізацією проникнення вод з північного борта, необхідно якнайшвидше розпочати роботи зі створення надійного захисту від проникнення вод до кар`єру і припинення розвантаження мінералізованих вод за межі відвалів розкривних споруд.

Івано-Франківська облдержадміністрація направила до Кабінету Міністрів України відповідні матеріали та звернення щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на Домбровському кар`єрі. Кошти на проведення повторного моніторингу – геофізичних досліджень облдержадміністрація обіцяє віднайти в обласному бюджеті.

Раніше Указом Президента України території міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району були оголошені зоною надзвичайної екологічної ситуації.