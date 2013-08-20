У Симферополі відбудеться міжнародна виставка «Золоте гроно винограду-2013»

З 22 по 24 серпня у Симферополі відбудуться V міжнародна виставка «Золоте гроно винограду-2013» та I міжнародна конференція «Ринок столового винограду 2013», повідомляється на сайті Міністерства агрополітики та продовольства АР Крим.

Учасники та відвідувачі конференції-виставки зможуть провести дегустацію столових сортів винограду і його нових гібридних форм.

Вперше в рамках міжнародної виставки «Золота гроно винограду-2013» буде проведено науково-показова дегустація авторських вин, створених аматорами-виноробами, фермерами, виноградарями. Кращі зразки будуть визначені і оцінені співробітниками кафедри виноробства Кримського агротехнологічного університету і відомими виноробами.

У виставці також візьмуть участь представники Проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» реалізується за сприяння Швейцарського науково-дослідного інституту органічного сільського господарства (FiBL) і німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). На виставці буде представлений також органічний виноград, вирощений із застосуванням інноваційних біопрепаратів, технології біологічного та інтегрованої систем захисту виноградників, системи захисту виноградників від несприятливих кліматичних умов.

Очікується, що в конференції візьмуть участь близько 1800 відвідувачів з України, Росії, Ізраїлю, США, Канади, Узбекистану, Молдови, Австрії та інших країн. Близько 100 компаній представлять свою продукцію для виноградарів, а фермери-виноградарі презентують грона більш ніж 200 сортів винограду і нових гібридних форм з різних країн світу.

Виставка та конференція відбудуться у кримському Республіканському палаці культури профспілок.