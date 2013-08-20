Івано-Франківська облрада не погодила проект із видобутку сланцевого газу в регіоні

Івано-Франківськ. Івано-Франківська обласна рада на засіданні 23-ї сесії у вівторок, 20 серпня, не змогла прийняти рішення про погодження проекту з геологічного вивчення, пілотної та промислової розробки сланцевого газу на території області.

Як передає кореспондент УНІАН, після тригодинного обговорення погодження проекту Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки «Олеська» між державою Україна, компанією «Шеврон Юкрейн Б. В.» та товариством з обмеженою відповідальністю «Надра Олеська», рішення не було прийняте.

Проект рішення облради, запропонований сьогодні облдержадміністрацією, не набрав необхідних голосів навіть «за основу». Підтримало пропозицію лише 40 із 114 депутатів облради.

Протокольно доручено голові облради звернутися до уряду з пропозицією внести зміни до Угоди, запропоновані депутатами й обласною робочою групою і тоді знову повернутися до цього питання.

На сьогоднішньому засіданні були присутні народні депутати України, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

У своєму виступі міністр наголосив, що уряд пішов назустріч територіальній громаді і в Угоду включено пункт про передачу області 10% коштів прибутку від видобування газу.

За його словами, компанія Сhevron, як переможець конкурсу, на першому етапі розвідки вкладе в проект 350 млн доларів, на першому етапі видобування — 3 млрд доларів. Також буде створено тисячі робочих місць, розроблена програми соціального забезпечення населення тощо. Саму Угоду він назвав доленосною для України, яка «забезпечить енергетичну й економічну незалежність держави».

Не голосувати за дану Угоду закликали фракції «Батьківщина» і «Свобода» в облраді (за інформацією ЗМІ, опозиційні депутати облради негативно налаштовані щодо видобутку газу із застосуванням технології гідророзриву пластів, оскільки вважають її шкідливою для довкілля. Крім того, не влаштовує місцевих депутатів незворотність угоди (тобто, після затвердження, у разі незгоди з якимось пунктами, відмінити угоду буде неможливо).

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України подовжив термін підписання угоди про розподіл продукції з американською компанією Chevron із видобутку сланцевого газу на Олеській площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) до 24 серпня 2013 року. Рішення закріплене розпорядженням Кабміну від 12 червня 2013 року.

Раніше уряд вирішив передати проект угод про розподіл продукції (УРП) щодо Олеської площі для узгодження до Львівської та Івано-Франківської облрад.

Прогнозні ресурси на Олеській площі, яка знаходиться на території Львівської та Івано-Франківської областей, становлять 3 трильйони кубічних метрів газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 мільярда гривень інвестицій і 25 млрд гривень - на етапі промислової розробки.