СБУ: До Києва незаконного ввозили отруйні речовини із Західної Європи

Співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області виявили факт незаконного ввезення отруйних речовин з-за кордону в України.

Оборудку організували посадові особи однієї зі столичних приватних фірм, яка постачає продукцію для промислових підприємств та наукових установ хімічної галузі, повідомили УНІАН у прес-cекторі ГУ CБУ у м.Києві та Київській області.

Встановлено, що підприємці, не маючи відповідного дозволу Міністерства екології та природних ресурсів України, намагалися імпортувати в Україну особливо небезпечні хімічні речовини з країн Західної Європи.

Використовуючи власний автотранстпорт, зловмисники ввозили висококонцентровані порошкоподібні та у вигляді рідини хімікати, які входять до переліку отруйних речовин і повинні мати особливі умови перевезення та зберігання. Нітрит натрію, формальдегід, бензапірен, гексаметилендиамін, тіогліколеву кислоту, метилтестостерон, фенілгідразин тощо були розфасовані у невеликі пластикові контейнери та приховані у непрозорі поліетиленові пакети.

Загальна вартість затриманої партії становить понад 900 тис. євро.

Протиправні дії підприємців могли призвести до забруднення навколишнього середовища високотоксичними речовинами і зашкодити здоров`ю та безпеці громадян.

За матеріалами СБУ Солом`янським РУ ГУ МВС України в м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин) Кримінального кодексу України.