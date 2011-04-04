На Вінниччині два підприємства ухилилися від сплати податків на 3 млн. грн.

Вінниця. 4 квітня. УНІАН. У Калинівському районі Вінницької області два підприємства ухилилися від сплати податків на суму більш як 3 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН в прес-центрі Державної податкової служби у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, одне з підприємств Калинівського району за допомогою фіктивних фірм занижувало сплату податків до бюджету на суму більш як 3 млн. грн.

У результаті порушення податкового законодавства щодо посадовців підприємства порушено кримінальну справу за ст.212 ч.3 Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Дана махінація може вартувати посадовцям підприємства від 5 до 10 років позбавлення волі.

Друге підприємство не сплатило до Пенсійного фонду 365 тис. грн. Податкова міліція щодо посадовців порушила кримінальну справу за ст.212 ч.1 Кримінального кодексу України, і підприємство одразу сплатило внески до Пенсійного фонду.