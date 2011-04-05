На Рівненщині інспектори ДАІ складали «липові» протоколи

Рівне. 5 квітня. УНІАН. На Рівненщині інспектори ДПС займалися підробкою адміністративних протоколів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України у Рівненській області, ця інформація була виявлена самими ж працівниками відділу ДАІ.

Як зазначається у повідомленні, під час перевірки стану застосування адміністративного законодавства керівництво відділу ДАІ УМВС України в Рівненській області спільно із працівниками обласного Відділу внутрішньої безпеки та Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України, виявили факти складання інспекторами ДПС Рівненської роти для обслуговування доріг державного значення адміністративних протоколів, що мали ознаки фальсифікації. За результатами експертизи підписи у відповідних графах були визнані підробленими.

— Ця інформація була виявлена самими ж працівниками відділу ДАІ, – повідомив начальник УМВС України в Рівненській області Олег Сало. –Інспектори ДПС ДАІ складали протоколи на певну категорію осіб Гощанського району по декілька разів: начебто громадяни спочатку перебували за кермом у нетверезому стані, а пізніше – переходили проїжджу частину дороги у невстановленому місці. На них було складено 16 протоколів, підробка яких на сьогодні підтверджена експертизою.

У результаті таких протиправних дій п’ятеро працівників міліції було звільнено з органів внутрішніх справ ще на початку грудня минулого року. На сьогодні звільнений ще один працівник, двоє переведено на посади, не пов’язані із несенням служби у підрозділах Державтоінспекції. Також звільнено від займаної посади керівника взводу та притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності їх прямого керівника – командира роти.

Транспортна прокуратура порушила три кримінальні справи, дві з яких – за фактом перевищення службових повноважень працівниками Рівненської роти ДПС для обслуговування доріг державного значення, ще одна – стосовно працівника цього підрозділу. Тривають слідчі дії.

