Донеччанина вбили з метою заволодіння його квартирою

Cпівробітниками міліції за підозрою в скоєнні вбивства затримано жителів міста Донецька.

Як повідомиили УНІАН у ВЗГ УМВС України в Донецькій області, 5 квітня поблизу селища Райгородка Слов’янського району Донецької області в річці було знайдено труп мешканця Донецька, 1953 р. н. з поліетиленовим пакетом на голові та прив’язаним до руки вантажем. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками міліції за підозрою в скоєнні вбивства затримано жителів міста Донецька – сина потерпілого та його товариша (1979, 1989 р.н., обидва без постійного місця роботи).

Попередньо встановлено, що вони 15 грудня минулого року на автомобілі вивезли потерпілого на околицю вказаного селища та, з метою заволодіння його квартирою, вбили дерев’яною полицею потерпілого, а труп кинули в річку.

По даному факту порушено кримінальну справу за ст. 115 ч.2 КК України.