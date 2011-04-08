У кримського підприємця вимагали штраф або хабар

За одержання хабара порушено кримінальну справу відносно провідного інженера відділу державного нагляду державного підприємства “Кримського науково–виробничого центру стандартизації, метрології і сертифікації”.

Як повідомили УНІАН в УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, посадовець вимагав та отримав 9 тис. грн. хабара від приватного підприємця за непритягнення до адміністративної відповідальності за виявлені порушення в його підприємницькій діяльності.

За матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим прокуратурою Київського району міста Сімферополя порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).