У кримського підприємця вимагали штраф або хабар
11:07, 08 квітня 2011Кримінал
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Порушено кримінальну справу
За одержання хабара порушено кримінальну справу відносно провідного інженера відділу державного нагляду державного підприємства “Кримського науково–виробничого центру стандартизації, метрології і сертифікації”.
Як повідомили УНІАН в УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, посадовець вимагав та отримав 9 тис. грн. хабара від приватного підприємця за непритягнення до адміністративної відповідальності за виявлені порушення в його підприємницькій діяльності.
За матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим прокуратурою Київського району міста Сімферополя порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).
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