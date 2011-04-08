Мешканці Житомирщини здали 182 одиниці зброї

Мешканці Житомирщини у березні цього року в рамках операції " Зброя" здали міліції 182 одиниць мисливської зброї - майже удвічі більше аналогічного показника минулого року.

Про це журналістам сьогодні розповів начальник міліції громадської безпеки УМВС України в Житомирській області Валерій Марчевський.

При цьому він та його колеги продемонстрували пресі здану мешканцями регіону зброю - рушниці, пістолети, холодну зброю, саморобні пристрої та та майже 2 тисячі боєприпасів.

За його словами, під час операції " Зброя" від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв з різних причин звільнено 27 громадян.

В. Марчевський уточнив також, що близько 90% від загальної кількості зданої зброї складає мисливська гладкоствольна, яка була придбана ще до впровадження реєстрації в органах МВС, а також яка залишилась після смерті власників і не була здана до міліції. "Серед цього арсеналу - багато газових пістолетів та револьверів, які вже як фізично, так і та морально застарілі», - додав В. Марчевський.

Правоохоронець також повідомив про те, куди піде здана мешканцями області зброя.

"Кожна одиниця зброї, яка надходить на центральний склад у Житомир, перевіряється працівниками технічної комісії. Вся зброя підлягає знищенню: дерев’яні частини спалюються, металеві відсилаються на промислові підприємства на переплавку, а боєприпаси знищуються на полігоні і лише певна частина зданої зброї повертається власникам на законних підставах",- сказав В. Марчевський.