Ховайте ваше золото: туристів попередили про ще одну поширену хитрість злодіїв в Іспанії

Туристи, розгублені під час пошуку потрібного місця або захоплені дослідженням пам'яток, часто стають легкою мішенню для кишенькових злодіїв і шахраїв.
Тим часом в Іспанії, де злочинці особливо націлені на туристів, почала набирати популярність нова схема крадіжок.
Як пише The Olive Press, на курорті Коста-дель-Соль до чоловіка та його супутниці підійшли двоє грабіжників під приводом термінової потреби скористатися їхнім мобільним телефоном. Однак незабаром один із злодіїв накинувся на туриста, зірвав у нього з шиї золотий ланцюжок із кулоном і втік.
Пізніше поліція затримала одного з підозрюваних і повернула викрадені прикраси.
Зазначається, що інцидент стався всього через кілька місяців після того, як правоохоронні органи ліквідували банду бродяг, яких звинувачували в нападах на літніх та вразливих людей у Малазі, Валенсії, Аліканті та Мурсії.
Четверо підозрюваних, імовірно, використовували так званий трюк "ласкавих обіймів", підходячи до жертв із дружнім привітанням або під приводом наблизитися, перш ніж втекти з їхніми ювелірними виробами.
Як не стати жертвами злодіїв на відпочинку
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти з безпеки дали туристам кілька корисних порад, як не стати жертвами кишенькових злодіїв на відпочинку. Серед них – кишені на блискавці та зміна своїх туристичних звичок.
Своєю чергу досвідчена мандрівниця Анніта Кеті закликала туристів носити з собою гаманець-приманку, щоб захиститися від злодіїв.
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