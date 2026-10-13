Названо 5 найкращих телефонів Nokia усіх часів: ці моделі пам’ятають і досі

Nokia 3310, N95 та Lumia 1020 увійшли до числа найзнаковіших телефонів фінського бренду.

Колись Nokia була головним гравцем на ринку мобільних телефонів. У той час, коли смартфони ще не стали звичними, покупці обирали пристрої не тільки за характеристиками, а й за дизайном, зручністю клавіатури, автономністю та можливостями камери. Саме тоді фінський бренд випустив чимало моделей, які досі викликають ностальгію у користувачів.

Незважаючи на втрату провідних позицій на ринку, багато телефонів Nokia, як і раніше, залишаються культовими. Видання BGR склало список із 5 найкращих моделей бренду, орієнтуючись насамперед на враження та спогади людей, які користувалися цими пристроями в різні роки.

Nokia 3310 – легендарний телефон, відомий своєю міцністю

Відео дня

Nokia 3310 вважається одним із найвпізнаваніших мобільних телефонів в історії. За словами користувачів, однією з найяскравіших рис пристрою була його довговічність, що навіть стало інтернет-мемом, де його жартома називали "безсмертним", здатним пробити бетонну підлогу під час падіння.

Однак переваги телефону не обмежувалися лише міцністю. Nokia 3310 підтримувала змінні кольорові панелі, а також пропонувала популярні ігри, зокрема Snake II та Space Impact. Сьогодні ці можливості здаються простими, але на початку 2000-х вони були новинкою.

Nokia N95 – кишеньковий мультимедійний центр

Випущений у 2007 році Nokia N95 8 GB продемонстрував, скільки функцій можна об’єднати в одному компактному пристрої. Телефон був оснащений 5-мегапіксельною камерою з оптикою Carl Zeiss, GPS, Wi-Fi та вбудованою пам’яттю 8 ГБ. Діагональ екрану становила 2,8 дюйма.

Ще однією пам’ятною особливістю пристрою став двосторонній слайдер. З одного боку – цифрова клавіатура, з іншого – керування відтворенням медіа. Телефон також мав стандартний роз’єм для навушників 3,5 мм.

Користувачі згадують Nokia N95 8 як своєрідний швейцарський ніж серед телефонів – функціональний пристрій, який легко поміщався в кишеню.

Nokia E71 – телефон для роботи та спілкування

Nokia E71 вирізнялася повноцінною фізичною QWERTY-клавіатурою, яка спрощувала набір повідомлень та електронних листів. Металева задня панель із нержавіючої сталі надавала пристрою преміального вигляду, а вузький корпус дозволяв зручно користуватися телефоном однією або двома руками.

Модель особливо сподобалася людям, яким потрібен був мобільний пристрій для роботи. Серед її переваг були підтримка Microsoft Exchange, синхронізація календаря та контактів, а також можливість розділяти робочі та особисті дані за допомогою різних режимів головного екрана.

Також Nokia E71 підтримувала Wi-Fi, мобільні мережі 3G та GPS. Основна камера на 3,2 Мп з автофокусом давала змогу робити знімки, а сам телефон підходив як для ділових завдань, так і для повсякденного використання.

Nokia N8 – камера, яка виділяла телефон серед конкурентів

Однією з головних переваг Nokia N8 стала 12-мегапіксельна камера в поєднанні з оптикою Carl Zeiss, великим для того часу сенсором і ксеноновим спалахом. Для порівняння, iPhone 4 мав 5-мегапіксельну камеру зі світлодіодним спалахом. Завдяки потужнішому спалаху Nokia N8 мав перевагу під час зйомки в умовах слабкого освітлення.

Телефон також отримав окрему кнопку камери, яка дозволяла фокусуватися та робити знімки, не покладаючись лише на сенсорний екран. Корпус з анодованого алюмінію випускався в декількох кольорах, а 3,5-дюймовий AMOLED-дисплей забезпечував зручний перегляд фотографій.

Nokia N8 також записував HD-відео, давав змогу редагувати ролики безпосередньо на пристрої та підключатися до телевізора через HDMI.

Nokia Lumia 1020 – смартфон із камерою на 41 Мп

Випущений у 2013 році Nokia Lumia 1020 став одним із найнезвичайніших камерофонів свого часу. Він був оснащений 41-мегапіксельним сенсором, оптикою Zeiss, оптичною стабілізацією зображення (OIS) та ксеноновим спалахом – набором характеристик, який виділяв пристрій на тлі конкурентів.

Технологія PureView дозволяла використовувати дані з сенсора високої роздільної здатності для створення 5-мегапіксельних знімків із меншим рівнем шуму та більшою кількістю деталей. До того ж користувач міг обрізати фотографії та змінювати композицію вже після зйомки, не вдаючись до звичайного цифрового збільшення.

Втім, у такої камери був і недолік: обробка знімків займала чимало часу, тому швидко фотографувати об’єкти, що рухаються, було не так зручно.

HMD Global, компанія, що займається випуском смартфонів під брендом Nokia, нещодавно випустила сучасний кнопковий телефон з батареєю, як у iPhone 17. А коштує пристрій усього 35 доларів.

У 2024 році HMD випустила аналог знаменитого смартфона Nokia Lumia 920. Він отримав сучасне "залізо", OLED-дисплей, потрійну камеру і доступний у яскраво-жовтому кольорі.

Вас також можуть зацікавити такі новини: