'Агресор номер один': голова MI5 розповів, як Росія намагається залякати Велику Британію

За його словами, особливо вразливими є банки та енергомережі, які не були розраховані на такі загрози.

Голова військової розвідки Великої Британії (MI5) Кен Маккаллум попередив, що Велика Британія має бути стійкою на тлі загроз гібридної війни з боку Росії. Про це пише Bloomberg.

"Росія залишається агресором номер один", – заявив Маккаллум. Він попередив, що Кремль "використовує тактику, яка не доходить до звичайного конфлікту, хоча й не сильно від нього відхиляється".

За його словами, обсяг роботи служби з розслідування державних загроз за останнє десятиліття збільшився в чотири рази. На протидію цьому виділяється більше ресурсів, ніж за часів холодної війни.

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Генеральний директор MI5 назвав взаємопов’язані фінансові системи, енергетичні мережі, ланцюги поставок та виробничі бази, які були створені в простіші часи для максимальної ефективності, ключовими вразливими місцями для дестабілізації та примусу з боку іноземних гравців. Тому він закликав підвищити "системну стійкість" критичної інфраструктури, банківського сектору та оборонних підприємств.

Він також додав, що не варто піддаватися стратегії гібридної війни Москви, яка намагається залякати Велику Британію та поставити її в стан облоги. Тому, на його думку, потрібно підвищити "суспільну стійкість" до поляризованих онлайн-дебатів та радикалізації.

Загрози з боку ШІ

Маккаллум також заявив, що Великій Британії необхідно підвищити свою "технологічну стійкість" для боротьби з небезпеками, що виходять від штучного інтелекту, і оголосив про створення "Центру оцінки загроз ШІ". За його оцінкою, за допомогою ШІ вже зараз можна змінити "розстановку сил щодо існуючих або навіть нових видів біологічної зброї". Побоювання, за його словами, викликає використання ворожими суб’єктами ШІ для створення "нових патогенів".

Гібридна війна – більше новин

Нагадаємо, що в Європі намагаються знайти відповідь, як стримати ескалацію гібридної кампанії з боку Росії. Аналітики радять знайти оборонні інструменти для зриву атак, а також створити важелі впливу на Кремль і встановити захисні механізми у відносинах з РФ.

При цьому, як писав УНІАН, у своїй гібридній війні Кремль використовує праворадикальні партії. Подібні сили набирають популярності в Німеччині та Франції, незважаючи на явні зв’язки з Росією.

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