Чому Україна не отримала від США попередження про запуск ракет РФ: Politico назвало причину

Росія запустила по Україні п'ять балістичних ракет та більше сотні безпілотників.

Україна в понеділок, 12 жовтня, не отримала попередження про російські ракетні пуски через погані погодні умови, повідомляє Politico.

"Вони [американці] повідомили українцям, що попередження не було надіслано через несприятливі погодні умови, що в Києві не вважається достатньою причиною. Тому багато хто дедалі більше турбується, що, можливо, справа була не в цьому", – повідомив виданню чиновник, обізнаний із ситуацією, на умовах анонімності.

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія застала українську столицю зненацька своїм останнім нападом, завдавши удару по країні понад 100 дронами та п’ятьма балістичними ракетами.

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"Інформація про запуски російських балістичних ракет допомагає рятувати життя, і це одне з найважливіших питань. Саме це допомагає запобігти загибелі людей – коли є попередження про балістичні ракети. Щодо цього удару, на жаль, попередження від партнерів не надходило", - наголосив Зеленський в дописі, опубілкованому в соцмережі Х.

Видання розповіло, що Київ зазвичай отримує попередження про наближення російських ракет через систему "Центр управління та контролю бойовим простором".

Вказується, що її використовують та контролюють збройні сили США та члени НАТО.

В статті зазначається, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у вівторок, 13 жовтня, на Варшавському форумі з питань безпеки, що обмін розвідданими через цю платформу триває.

Видання поділилося, що система попередження про ракетні атаки раніше вже давала збої.

"Іноді ця інформація не доходить. Це не перший випадок… Якщо цього разу виникли конкретні технічні проблеми, думаю, фахівці їх усунуть. І вони вирішать цю проблему разом із нашими партнерами", – заявив у вівторок речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Атаки РФ по Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський назвав підлим удар Росії по столиці України балістикою. За його словами, п'ять ракет ворога влучили по цивільній інфраструктурі. Водночас Зеленський підкреслив, що Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці й загалом енергетиці протягом двох діб із моменту оголошення президентом Америки припинення вогню в енергетиці. Президент України наголосив, що Росія не послухалася Трампа. За його словами, під ударами саме за ці дві доби були 19 регіонів нашої країни.

Також ми писали, що за словами авіаційного експерта Валерія Романенка, російські ракети С-400 складніше виявляти, оскільки вони летять за нижчою траєкторією, ніж "Іскандер-М". Романенко пояснив, що С-400 може летіти на висоті максимум 15–20 км, залежно від типу ракети. Тому на такій висоті радар бачить її пізніше, тобто вже десь у районі цілі. Через це можливі випадки, коли спочатку лунають вибухи, а вже потім оголошують тривогу. При цьому, авіаексперт зауважив, що США можуть фіксувати ці ракети за тепловим випромінюванням ще під час їхнього старту. Тоді є більше шансів знешкодити ракету й уникнути наслідків.

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