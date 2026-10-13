У Куп’янську росіяни вдарили по цивільних, яких самі вели до газогону, – 'Хартія'

У групі були дві жінки, дитина та декілька чоловіків.

На Харківщині російські військові використали мирних жителів для прикриття руху через газогін та самі вдарили по них із мінометів та артилерії. Про це заявили у 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія".

"Цивільні – живий щит росіян, потім – їхня мішень для інформаційної провокації. У Купʼянську росіяни прикривалися мирними жителями, виводячи їх до труби газогону, й самі ж накрили групу мінометним та артилерійським вогнем. Серед людей були жінки та дитина", - наголошують українські військові.

Зазначається, що вранці 13 жовтня росіяни вели до газогону "Шебелинка – Острогозьк" групу цивільних: двох жінок, дитину та декількох чоловіків. Дорогою група неодноразово потрапляла під мінометний і артилерійський вогонь.

На відео, яке зробили з розвідувальних дронів підрозділів у смузі відповідальності корпусу "Хартія", видно, що серед цивільних є жертви.

"Українські військові вогонь не відкривали. За характером розривів у корпусі встановили: обстріл вели зі східного берега Осколу, з боку окупантів. Ми наголошуємо, що цей обстріл є свідомою провокацією, та попереджаємо: російські медіа можуть використати кадри з місця події, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних", - акцентують у "Хартії".

Використання росіянами цивільних для відступу з Куп’янської громади

Як писав УНІАН, наприкінці вересня російські військові використали мирних жителів як прикриття під час відступу з Куп’янської громади на Харківщині, зокрема, вони пересувалися разом із дітьми та літніми людьми через газогін.

Як заявили у 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія", російські підрозділи намагалися залишити позиції – розвідувальні безпілотники зафіксували групу людей, яку росіяни виводили з території громади. На оприлюднених кадрах було видно 9 цивільних. Серед них були діти, люди похилого віку та щонайменше одна людина на милицях. Разом із цивільними пересувалися чоловіки у звичайному цивільному одязі, імовірно, російські військовослужбовці. Як пояснили у "Хартії", чоловіки зняли форму та залишили район бойових дій, перебуваючи серед цивільних. Українські військові вогонь не відкривали, щоб не зачепити мирних людей.

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