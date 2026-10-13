У Куп’янську росіяни вдарили по цивільних, яких самі вели до газогону, – 'Хартія'

На Харківщині російські військові використали мирних жителів для прикриття руху через газогін та самі вдарили по них із мінометів та артилерії. Про це заявили у 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія".
"Цивільні – живий щит росіян, потім – їхня мішень для інформаційної провокації. У Купʼянську росіяни прикривалися мирними жителями, виводячи їх до труби газогону, й самі ж накрили групу мінометним та артилерійським вогнем. Серед людей були жінки та дитина", - наголошують українські військові.
Зазначається, що вранці 13 жовтня росіяни вели до газогону "Шебелинка – Острогозьк" групу цивільних: двох жінок, дитину та декількох чоловіків. Дорогою група неодноразово потрапляла під мінометний і артилерійський вогонь.
На відео, яке зробили з розвідувальних дронів підрозділів у смузі відповідальності корпусу "Хартія", видно, що серед цивільних є жертви.
"Українські військові вогонь не відкривали. За характером розривів у корпусі встановили: обстріл вели зі східного берега Осколу, з боку окупантів. Ми наголошуємо, що цей обстріл є свідомою провокацією, та попереджаємо: російські медіа можуть використати кадри з місця події, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних", - акцентують у "Хартії".
Використання росіянами цивільних для відступу з Куп’янської громади
Як писав УНІАН, наприкінці вересня російські військові використали мирних жителів як прикриття під час відступу з Куп’янської громади на Харківщині, зокрема, вони пересувалися разом із дітьми та літніми людьми через газогін.
Як заявили у 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія", російські підрозділи намагалися залишити позиції – розвідувальні безпілотники зафіксували групу людей, яку росіяни виводили з території громади. На оприлюднених кадрах було видно 9 цивільних. Серед них були діти, люди похилого віку та щонайменше одна людина на милицях. Разом із цивільними пересувалися чоловіки у звичайному цивільному одязі, імовірно, російські військовослужбовці. Як пояснили у "Хартії", чоловіки зняли форму та залишили район бойових дій, перебуваючи серед цивільних. Українські військові вогонь не відкривали, щоб не зачепити мирних людей.