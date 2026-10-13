Навіть прифронтові області краще виконали плани стійкості ніж Київ, - Зеленський

Він повідомив, що тривають консультації за-для вжиття кроків щодо виправлення ситуації у столиці.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку рішення щодо захисту енергетичних об’єктів та критичної інфраструктури в Києві. Вони стосуватимуться і зміни алгоритмів управління столицею.

Як повідомив глава держави у Telegram, 12 жовтня на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача заслухали доповіді з виконання планів стійкості міст та областей: "Станом на середину жовтня фактично в усій державі, навіть у прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж в Києві. І кияни точно це відчувають, коли навіть після одиночних влучань "Шахедів" бувають відключення електрики та води в значній частині столиці".

Як зазначив глава держави, станом на сьогодні вже розпочалися консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків. Таким чином планують виправити ситуацію в столиці та прискорити реалізацію плану стійкості Києва. Президент додав, що говорив із представниками безпекового сектору, бізнесу і самоврядування. Зокрема з Василем Малюком, Іваном Федоровим, Ігорем Тереховим, Костянтином Єфименком та Максимом Єфімовим.

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"Є вагомі пропозиції, вдячний за це. Буду проводити додаткові консультації, ще заплановані зустрічі", - повідомив Зеленський.

За його словами, потрібна готовність працювати максимально оперативно, реагувати на кожен безпековий виклик та забезпечувати виконання визначених рішень. Він додав, що готуються рішення щодо захисту енергетичних об’єктів, критичної інфраструктури в Києві, також готуються "раціональні зміни алгоритмів управління Києвом".

Готовність Києва до російських ударів - останні новини

Як повідомив УНІАН, раніше президент назвав Київ не готовим до чергових ударів Росії по енергетиці. Причиною, на його думку, стало невиконання міською владою необхідних кроків з реалізації планів стійкості.

Верховна Рада України викликала на засідання міського голову Києва Віталія Кличка. Його доповідь запланована на середу, 14 жовтня.

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