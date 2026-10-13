Більшість овочів дешевшає, але молода картопля здорожчала втричі: які ціни зараз

За тиждень також різко зросла вартість помідорів на ринку.

Серед продуктів в Україні за останній тиждень найбільше здешевшали овочі, вершкове масло, яйця та свинина. Ціни на інші базові продукти залишаються стабільними, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

У сегменті овочів вартість ріпчастої цибулі знизилася на 9%, білокачанної капусти – на 7%, моркви – на 3%, а буряку – на 2%. З решти продуктів подешевшали вершкове масло – на 4%, яйця – на 3% та свинина – на 2%.

Водночас кілограм картоплі, за даними Мінагро, подорожчав на 2%. На Столичному ринку поки не фіксують зміни вартості картоплі, яку продають в середньому по 12 грн/кг. А от молода картопля з 7 жовтня подорожчала одразу втричі, йдеться на сайті ринку.

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Згідно з останніми даними, кілограм молодої картоплі продають в середньому по 60 грн, з розкидом цін від 50 до 80 грн/кг, а ще 7 жовтня овоч коштував 20 грн/кг.

З інших ходових овочів білокачанна капуста втратила 5 грн (-12,5%) – до 35 грн/кг, а цвітна капуста – 10 грн (-18,2%) - до 45 грн/кг. Так само 10 грн (-18,2%) втратив і колючий огірок, який теж коштує зараз 45 грн/кг. А от вартість помідорів зросла вже до 90 грн/кг – хоча ще за тиждень до цього томати продавали в середньому по 55 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

За тиждень у фруктово-ягідному сегменті суттєво подорожчали сливи – з 30-60 до 50-65 грн/кг. Додали в ціні і персики – з 100-120 до 110-125 грн/кг. А от виноград став більш доступним – його вартість змінилася з 65-110 до 50-110 грн/кг.

При цьому виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко зазначив, що ціни на курятину в Україні залишаються стабільними через низьку купівельну спроможність населення. Вартість м’яса восени зросте не більше, ніж на 5%.

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