В ДБР оприлюднили подробиці справи щодо падіння МіГ-29 поблизу Одеси

Наразі фахівці продовжують досліджувати "чорну скриньку".

Командування Повітряних Сил ЗСУ провело службове розслідування за фактом падіння винищувача МіГ-29 в Одеській області. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що однією з версій аварії є нештатне спрацьовування керованої ракети. Водночас у ДБР наголосили, що поки що ця версія ще потребує підтвердження, а кримінальне провадження триває.

У відомстві повідомили, що ДБР призначило комплекс відповідних експертиз. Серед них, зокрема, дослідження бортового самописця літака – "чорної скриньки". Отримавши результати досліджень, слідчі сподіваються з’ясувати причини та всі обставини авіакатастрофи.

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Пресслужба ДБР нагадала, що за фактом катастрофи, яка сталася 10 серпня, було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 416 КК України – порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу. Тоді пілот встиг катапультуватися й вижив. Його життю нічого не загрожує.

Інші катастрофи за участю української авіації

Нагадаємо, ще один МіГ-29 Україна втратила в червні цього року. Тоді пілот виконував бойове завдання в небі над Полтавською областю. У тому випадку пілоту також вдалося катапультуватися й вижити.

У тому ж місяці стало відомо про падіння літака Су-24М у Хмельницькій області. У ДБР тоді повідомили, що літак того дня виконував уже другий політ, жодних зауважень щодо його технічного стану не було, а пілоти на самопочуття не скаржилися. У тому випадку двоє пілотів загинули.