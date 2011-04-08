На Луганщині пограбували редакцію газети «Кремінщина»

На Луганщині зловмисники пограбували редакцію газети «Кремінщина».

Про це УНІАН повідомив кореспондент газети «Кремінщина» Сергій Омельченко.

“Зловмисники у варварський спосіб зламали вхідні двері та двері до кабінетів і винесли звідти найцінніше, що було у приміщенні – комп’ютерну техніку”, - сказав С.Омельченко.

Він зазначив що на комп’ютерах зберігались фотоархів, електронні архіви газети, внутрішні документи та журналістські напрацювання на майбутнє.

Під час огляду місця злочину з’ясувалося, що зловмисники пограбували ще й сусіднє з редакцією приміщення.

Підозрюваного у скоєнні крадіжки було затримано вже вранці. Ним виявився місцевий мешканець, який ніде не працював, вів антисоціальний спосіб життя, спілкувався з наркозалежними особами та раніше вже мав проблеми з законом.

Частину вкрадених у редакції комп’ютерів він вже встиг продати, але міліціонери їх розшукали та повернули. Зараз правоохоронці перевіряють цього чоловіка на причетність до інших аналогічних крадіжок, що сталися останнім часом у місті.