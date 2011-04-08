Затримано грабіжника музею Івана Франка на Прикарпатті(фото)

7 квітня вночі затримано особу, що підозрюється у пограбуванні музею Івана Франка у селі Криворівні Верховинського району Івано-Франківської області.

Про це УНІАН повідомив начальник Верховинського райвідділу міліції Микола Білашевський.

Музей Івана Франка у селі Криворівні Верховинського району Івано-Франківської області

За словами І.Білашевського музей було пограбовано наприкінці березня. Музей обікрали уночі, проникнувши до приміщення через розбиту шибку.

Були викрадені автентичні речі, зокрема, гуцульські цимбали, яким більше ста років, бесаги, скрипка, виготовлені майстрами – сучасниками Івана Франка. Усі експонати мають історичну і мистецьку цінність.

За словами М.Білашевського, у перші дні проведення розшукових заходів була знайдена скрипка, а також встановлено ймовірного злодія. Його цілеспрямовано шукали як на території Івано-Франківщини, так і в сусідній Львівській області.

7 квітня уночі підозрювана особа була затримана у рейсовому автобусі, що прямував у курортне містечко Яремче. До ранку міліціонери встановили місцезнаходження практично усіх речей, викрадених з музею.

Як з’ясувалося, 25-річний зловмисник, уродженець Косівського району, обікрав музей з корисливих мотивів. Виїхавши за межі області, він шукав можливість продати викрадені речі у приватні колекції поціновувачів старовини.

У ході проведення розшукових заходів працівники міліції відшукали експонати музею у приватного колекціонера в одному з райцентрів Івано-Франківщини. Чоловік зізнався, що придбав музичні інструменти, предмети взуття і реманенту за 1600 гривень.

Щодо затриманого підозрюваного сьогодні в суді вирішуватиметься питання про його арешт. За скоєння крадіжки з музею йому загрожує ув’язнення терміном від 3 до 6 років.