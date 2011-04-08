На Прикарпатті арештовано 25-річну вербувальницю повій

В Івано-Франківську заарештовано 25-річну вербувальницю дівчат, яка вивозила їх у Польщу для сексуальної експлуатації.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Івано-Франківській області.

За повідомленням МВС, наприкінці березня порушено кримінальну справу відносно трьох осіб, в тому числі іноземця, які обґрунтовано підозрюються у вербуванні і переміщенні людей за межі держави з метою їх сексуальної експлуатації.

Двох осіб – мешканок Івано-Франківської області правоохоронці затримали у момент отримання ними грошей, які вони вимагали від однієї з жертв злочину.

Зловмисниці вимагали від дівчини 19 тис. грн. начебто за те, що вона не розрахувалася за витрати, пов’язані з її закордонною поїздкою. «Позаторік дівчину шляхом обману вивезли до Польщі, де їй обіцяли роботу в крамниці. Коли в неї забрали документи і змусили працювати повією на об’їзній дорозі, українка зрозуміла, в яку потрапила халепу. За тиждень їй вдалося якимось чином отримати на руки власний паспорт і з допомогою громадянина Польщі повернутися в Україну», – повідомили в обласному МВС.

В Україні потерпіла звернулася за допомогою до міліціонерів. Під час слідства з’ясувалося, що у 2009 році співучасники злочинів аналогічним чином вивозили до Польщі й ще декількох мешканок Івано-Франківської та Тернопільської областей.

Як повідомив начальник ВБЗПТЛ УМВС України в Івано-Франківській області Андрій Рогалевич, суд санкціонував арешт 25-річної підозрюваної, у іншої співучасниці злочинів взято підписку про невиїзд, натомість громадянина-іноземця, котрий фінансував витрати, пов’язані з вербуванням і переміщенням секс-рабинь за кордон, намагатимуться розшукати і затримати за сприяння Інтерполу.