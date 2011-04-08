У Донецькій області порушено справи проти 6 кредитних спілок

У Донецькій області на даний час порушені і розслідуються кримінальні справи проти 6 кредитних спілок, збитки від діянь яких перевищили 100 млн. грн.

Про це повідомив на прес-конференції начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

Він констатував, що на сьогодні у Донецькій області діють 32 кредитні спілки, їх вкладниками є більш як 45 тис. жителів області.

«Правоохоронними органами порушено кримінальні справи щодо 6 кредитних спілок, які на сьогодні розслідуються. За цими кримінальними справами 13 осіб притягуються до відповідальності», - сказав М.КУП’ЯНСЬКИЙ.

При цьому він додав, що «збитки, які були завдані діяльністю кредитних спілок, щодо яких порушено справи, перевищують 100 млн. грн.».

Глава облуправління міліції зазначив, що на сьогодні «у нас багато сил відволікається на те, щоб опитати усіх громадян, які стали жертвами, потерпілими від шахрайських дій посадовців кредитних спілок, за якими порушено справи». Проте він запевнив, що «найближчим часом ми розберемося з цією проблемою».