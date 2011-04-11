Екологічний інспектор вимагав хабара за непроведення перевірки

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Чернігівській області задокументували факт отримання хабара державним інспектором державної екологічної інспекції одного з районів області.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС, 35-річний чиновник вимагав від приватного підприємця понад 6 тисяч гривень за непроведення перевірки та в подальшому непритягнення його до адміністративної відповідальності, а також за неприйняття рішення про зупинку роботи підприємства.

Державний інспектор був затриманий у власному службовому кабінеті під час отримання хабара.

Прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або посадовою особою, яка займає відповідальне становище).