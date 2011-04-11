Сумлінні мешканці Тернопільщини сдали у міліцію арбалет

На Тернопільщині під час місячника добровільної здачі зброї у міліцію принесли навіть арбалет.

Як розповів кореспонденту УНІАН старший інспектор дозвільної системи обласного управління міліції Ігор ОЛЕСЬКІВ, загалом у березні було добровільно здано у підрозділи міліції 158 одиниць зброї, дві третини з якої – гладкоствольні мисливські рушниці. Окрім цього жителі області позбулися 20 одиниць холодної зброї та 6 видів саморобної, 40 газових пістолетів та 3 пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії. Також було здано 900 набоїв.

«Завдяки місячнику 37-х жителів області не притягуватимуть до кримінальної відповідальності. Майже 50 добровільно відданих стволів та спецзасобів міліціонери зареєстрували в особисте користування громадян, 38 ще очікують реєстрації», – зауважив І. ОЛЕСЬКІВ.

Він додав, що понад 100 одиниць зданої не відповідали технічним вимогам, відповідно їх міліціонери знищать.

«Місячник показав, що жителі області продовжують тримати вдома знахідки часів війни. Як правило, їх відкопували під час проведення земляних робіт. Є стволи, які жителі області незаконно придбали 40-50 років тому за кордоном, переважно у Росії. А у Збаражі місцевий житель віддав правоохоронцям арбалет, виготовлений у США», – зазначив І. ОЛЕСЬКІВ.