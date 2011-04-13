На Львівщині з супермаркету викрали сейф із золотом

22:23, 13 квітня 2011
Кримінал
0 0

Злодії втекли

Львівська область. 13 квітня. УНІАН. У райцентрі Жидачів, на Львівщині, невідомі викрали з приміщення місцевого супермаркету «Рукавичка» сейф із ювелірними виробами.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, вночі 12 квітня, зловмисники розбили вікно у супермаркеті «Рукавичка», що на вул. Грушевського, у такий спосіб діставшись до  приміщення торгівельного закладу,  зламали захисні ролети і викрали з міні-магазину «Золото - продаж, обмін» металевий сейф з ювелірними виробами.

Сума завданих збитків встановлюється.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб злочинців.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter