Єфремов хотів би порушення справи щодо Мельниченка

Луганськ. 13 квітня. УНІАН. Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає за необхідне порушити кримінальну справу щодо екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у прямому ефірі Луганського обласного телебачення 12 квітня.

«Ми маємо поставити питання МЕЛЬНИЧЕНКУ, який був зобов`язаний зберігати державну таємницю. Він же скоїв злочин. Тут має бути відповідна кримінальна справа щодо МЕЛЬНИЧЕНКА. Президент хоче закрити цю сторінку в історії держави. Тільки згідно із законом і рішенням суду розв`язуватимуться такі питання», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Лідер фракції Партії регіонів також сказав, що «дуже добре» ставиться до колишнього Президента Леоніда КУЧМИ, який «дуже багато зробив для розвитку нашої території. Нещодавно я з ним розмовляв. Він, звичайно, здивований подіями, що відбуваються. У Генеральній прокураторі накопичилася велика кількість резонансних нерозслідуваних справ. Зараз є завдання дорозслідувати ці справи».