Військова прокуратура передала в суд справу проти керівника ДП

Київ. 15 квітня. УНІАН. Військовою прокуратурою Центрального регіону України направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора держпідприємства Міноборони «Укроборонпостачальник», який незаконно заволодів 5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України, встановлено, що чиновник, зловживаючи службовим становищем, заволодів майном держпідприємства під час оборудок з цінними паперами, а саме заставними на суму понад 5 млн. грн., які посвідчують право власності на 15 квартир. Привласнити зазначене майно вдалося за допомогою співучасника, який видавав себе за юриста держпідприємства, а також підроблення документів.

Справу проти посадовця порушено за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 175, ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Санкціями статей за інкриміновані обвинуваченому злочини передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.