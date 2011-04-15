На Тернопільщині порушено справу проти директора заводу

Тернопіль. 15 квітня. УНІАН. Прокурор Зборівського району порушив кримінальну справу стосовно директора місцевого цегельного заводу за грубе порушення законодавства про працю.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, перевіркою виявлено, що з червня по вересень 2010 року директор підприємства допустив до роботи 16 різноробочих працівників без укладення з ними трудових договорів та подальшої їх реєстрації у Зборівському районному центрі зайнятості. Всупереч вимог Закону України «Про оплату праці» заробітна плата цим працівникам за вказаний період виплачувалась «у конвертах».

Кримінальну справу порушено за ст. 172 Кримінального кодексу України.

За даними Л. ДОЛІШНОЇ, загалом з початку 2011 року працівники органів прокуратури області порушили 26 кримінальних справ стосовно підприємців-фізичних осіб та службових осіб підприємств, які грубо порушили законодавство про працю.

Зокрема прокурор Тернопільського району порушив кримінальну справу стосовно підприємця-власника майстерні із виготовлення камінів, у якого з серпня 2010 року по березень 2011 року працювало 5 працівників без укладення з ними трудових договорів та подальшої їх реєстрації у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Заробітна плата цим

працівникам теж виплачувалась неофіційно.

