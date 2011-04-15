У Криму 8 мерів попалися на корупції

Крим. 15 квітня. УНІАН. У АР Крим за три місяці цього року до кримінальної відповідальності притягнуто 8 міських і сільських голів та голову райдержадміністрації за корупцію. Про це УНІАН повідомили у відділ зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

З початку року слідчі органів прокуратури Криму розслідували 20 кримінальних справ про злочини з ознаками корупції. За результатами розслідування перед судом постали 22 особи, 9 з яких є чиновниками високого рангу.

Зокрема у березні направлено до суду кримінальну справу стосовно колишнього голови Алупкінської міськради, головного архітектора міста та землевпорядника міськради. Посадовці обвинувачуються у вчиненні у складі організованої злочинної групи незаконного розпорядження земельними ділянками, в тому числі, які належать дитячому протитуберкульозному санаторію ім. Боброва.

Закінчено розслідування у кримінальній справі стосовно екс-голови Ленінської РДА за фактом незаконного розпорядження землями загальною площею понад 11 га на території Арабатської стрілки.

Корупційними злочинами завдано збитків на суму понад 40 млн. грн. Четверта частина цієї суми вже відшкодована в ході досудового слідства. Крім того, до суду пред'явлено позови про стягнення 40,4 млн. грн. збитків, заподіяних корупційними діяннями, накладено арешт на майно обвинувачених на суму 17,5 млн. грн.

За три місяці судами автономії у кримінальних справах постановлено обвинувальні вироки щодо 12 корупціонерів, майже половину з яких засуджено до реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі. За рішеннями суду 8 засуджених за корупційні дії упродовж найближчих років не зможуть обіймати певні посади, 4 особи позбулися свого майна. Зокрема, наприкінці березня винесено вирок інспекторам екологічної інспекції, які за одержання хабарів засуджені до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Упродовж поточного року слідчими органів прокуратури автономії розслідувано і направлено до суду 17 кримінальних справ про хабарництво стосовно 18 осіб, серед яких голова сільради, 5 представників органів влади і місцевого самоврядування, 3 голови садівничих кооперативів, 2 медики, митник, працівник МНС. Суми хабарів становили від 100 доларів США до 3,5 тис. доларів США.

Прокуратурою АР Крим спільно з правоохоронними органами розроблені заходи щодо виявлення і розкриття злочинів з ознаками корупції, направлені на посилення протидії корупційним проявам.