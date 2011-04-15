Співробітники СІЗО возили «авторитета» на «стрілку»

Крим. 15 квітня. УНІАН. Викрито працівників сімферопольського СІЗО, які з території ізолятора організували вивезення відомого в кримінальних колах «авторитета» Арійця на зустріч в ресторані.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Головного управління МВС України в АР Крим.

14 квітня працівників СІЗО затримали співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю кримського міліційного Главку спільно з працівниками відділу внутрішньої безпеки Управління держдепартаменту України з питань виконання покарання в АР Крим.

Встановлено, що 30-річний інспектор відділу СІЗО лейтенант внутрішньої служби, 35-річний начальник відділу охорони та режиму капітан внутрішньої служби та 35-річний старший оперуповноважений СІЗО майор внутрішньої служби організували вивезення з території слідчого ізолятора засудженого, відомого в кримінальних колах під кличкою Арієць. 30-річний кримінальний авторитет, засуджений за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу Україні до чотирьох років позбавлення волі був вивезений співробітниками слідчого ізолятору до одного з сімферопольських ресторанів для зустрічі з севастопольським кримінальним авторитетом.

Для вивозу Арійця конвоїри використовували автомобіль «швидкої допомоги», викликаний до СІЗО. Діставшись на «швидкій» до однієї з сімферопольських лікарень, кримінальний авторитет і його озброєні табельною вогнепальною зброєю конвоїри пересіли в особистий автомобіль одного з конвойних і приїхали до ресторану, де була призначена зустріч.

У даний час співробітники СІЗО затримані в порядку ст.115 (за підозрою в скоєнні злочину) Кримінально-процесуального кодексу України. Порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.364 (зловживання владою або посадовим становищем) Кримінального кодексу України.

Перевірку проводить Прокуратура АР Крим.