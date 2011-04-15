Міліція затримала студента, який «замінував» педуніверситет

Вінниця. 15 квітня. УНІАН. Співробітники міліції затримали 20-річного студента 3-го курсу Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, який 14 квітня зробив неправдиве повідомлення про замінування свого навчального закладу.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС у Вінницькій області.

Встановлено, що студент, взявши у подруги мобільний телефон, зателефонував до служби «102» та промовив: «Тут бомба!».

Пізніше зловмисник виправдовувався у міліції, що не думав, що його слова сприймуть всерйоз.

За словами начальника Ленінського райвідділу міліції Вінниці Віктора Сидоренка, затриманого притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 173 КУпАП - дрібне хуліганство.