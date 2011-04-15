Чоловік замордував знайомого гарячою праскою

Полтавська область. 15 квітня. УНІАН. У Полтавській області 36-річний чоловік замордував друга по чарці за 100 грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС у Полтавській області, тіло було виявлено в помешканні загиблого в одному із будинків в Кременчуку.

За попередніми висновками медиків, чоловік помер від численних ран голови та гострої зовнішньої крововтрати.

Загиблий ніде не працював, частенько заглядав до чарки, товаришуючи, здебільшого, з тими, хто радо підтримував компанію. До того ж у квартирі охочого до випивки чоловіка, нерідко гостювали незнайомці.

Напередодні трагедії до загиблого завітала його 25-річна знайома з випадковим супутником. Через деякий час новий знайомий виявив відсутність 100 гривень у власній кишені та спробував розібратися. Основна підозра впала на господаря квартири, який час від часу виходив з кухні. Чоловіки почали сваритися. Відчувши неладне, дівчина втекла із квартири.

Господар не зміг словами переконати розлюченого гостя у своїй непричетності до зникнення грошей, і той почав вибивати зізнання силою: спочатку в хід пішла палиця, потім гаряча праска. Не довідавшись правди, чоловік залишив побитого господаря у квартирі, а сам пішов додому.

Оперативники швидко встановили особу зловмисника: ним виявився раніше судимий 36-річний мешканець Кременчука, який звільнився з місць позбавлення волі за два тижні до скоєння злочину.

Наразі чоловіка заарештовано, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Автозаводського райвідділу. Порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.