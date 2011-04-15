СБУ провела обшуки в управлінні екології КМДА

Київ. 15 квітня. УНІАН. Cьогодні співробітники СБУ провели обшуки в приміщеннях Головного управління екології та охорони природних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Про це УНІАН повідомили у прес-секторі Управління СБУ в Києві.

За їх даними, обшуки проводилися у рамках кримінальної справи, порушеної за фактом розтрати колишніми керівниками Оболонської РДА ввіреного їм майна громади району, тобто злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлено, що між Оболонською РДА та товариством, що займається будівництвом, було укладено угоду про забудову мікрорайону. Згідно з документом, громада району в результаті забудови мала отримати квартири для громадян, які перебувають на квартирній черзі, а також соціальні споруди. Проте посадовці змінили умови договору на користь інвестора, чим завдали збитків оболонській громаді на понад 39 млн. грн.

У ході обшуків вилучені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальній справі, поінформували в Управлінні СБУ.