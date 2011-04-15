Начальник одного з відділів ОДА Хмельниччини попався на хабарі

Хмельницький. 15 квітня. УНІАН. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили начальника одного з відділів Хмельницької облдержадміністрації, який отримав хабара.

Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в області, посадовець вимагав та отримав 1 тис. грн. хабара від жителя Хмельницького за погодження йому документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення без проведення археологічної експертизи.

Прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.