На Луганщині майже 500 посадовців притягнуто до відповідальності

Луганськ. 15 квітня. УНІАН. Прокуратура Луганської області з початку року до відповідальності притягнула 500 посадовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, при здійсненні повноважень щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави при застосуванні законів про адміністративні правопорушення внесено майже 240 подань та приписів про усунення порушень закону, понад 540 протестів на постанови органів адмінюрисдикції та незаконні дії службових осіб.

За результатами розгляду даних актів прокурорського реагування до різних видів відповідальності притягнуто майже 500 посадових осіб, з яких кожен третій посадовець - контролюючого органу.

Крім того, порушено 11 кримінальних справ, 6 розслідувано та спрямовано для розгляду до суду.