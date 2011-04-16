У Кіровограді працівники ВДСО «зняли» з даху 17-річну дівчину

Кіровоград. 16 квітня. УНІАН. Вчора, близько опівдня, на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на даху недобудованої багатоповерхівки в одному із мікрорайонів Кіровограда знаходиться молода дівчина, яка можливо збирається стрибнути вниз.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Кіровоградській області, на місце події оперативно прибув наряд відділу Державної служби охорони при УМВС. Правоохоронці піднялися на недобудову і виявили там збентежену та заплакану юнку

Дівчину доставили до Кіровського відділу для з’ясування усіх обставин пригоди.

«Виявилося, що на даху багатоповерхівки 17-річна місцева жителька зовсім не збиралася зводити рахунки з життям. За її словами, вона просто вирішила таким чином усамітнитися, аби дати волю емоціям. Співробітники ВДСО задоволені, що дівчина залишилася не ушкодженою, адже ніхто не знає напевно, чим могла закінчитися ця історія, якби хтось небайдужий вчасно не помітив юну особу», - інформує відділ зв‘язків з громадськістю.