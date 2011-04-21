В Івано-Франківську підприємець привласнив 3 млн. грн. кредиту

Івано-Франківськ. 21 квітня. УНІАН. В Івано-Франківську викрито підприємця, який привласнив понад 3 мільйони гривень кредитних коштів.

Як повідомив УНІАН керівник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК, на основі матеріалів Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Івано-Франківській області порушено кримінальну справу за фактом шахрайства, пов’язаного з заволодінням коштами в особливо великих розмірах.

З’ясувалося, що житель Івано-Франківська згідно з рішенням суду, яке набрало законної сили ще торік, повинен повернути банку 3 мільйони 231 тисячу гривень. Свого часу за умовами кредитного договору цій особі було відкрито невідновлювальну кредитну лінію в сумі 250 тисяч американських доларів для проведення реконструкції житлового приміщення, яке перебувало у його приватній власності. Нежитлові площі цього приміщення (гуртожиток) за умовами кредитного договору були передані в іпотеку, тобто слугували своєрідною заставою для забезпечення повернення банкові кредитних ресурсів.

У міліції стверджують, що у визначений термін, коли позичальник мав повністю погасити кредит, виявилося, що банк не може розраховувати ані на повернення коштів, ані на приміщення гуртожитку площею понад 4 тисячі квадратних метрів.

«Спритний позичальник, отримавши кредит в банку, водночас уклав договори з людьми про їхню пайову участь в реконструкції гуртожитку, - зауважив В.ГУЛЬТАЙЧУК. - Іншими словами, дані громадяни були інвесторами і вносили власні кошти за те, що після реконструкції кожен з них отримає окрему квартиру в цьому приміщенні. Таким чином, саме за кошти пайовиків були проведені ремонтні та оздоблювальні роботи і в результаті громадяни отримали в користування житлові квартири. Підраховано, що підприємець отримав від приватних інвесторів 1 мільйон 415 тисяч гривень». За його словами законними господарями квартир ці сім’ї не стануть доти, поки власник гуртожитку повністю не виконає перед банком свої зобов’язання по кредиту.

Судячи з усього, позичальник від самого початку цієї історії не мав наміру повертати гроші в банк, бо сплатив лише 270 доларів, - наголосив міліціонер. - Натомість провернув оборудку з продажем приміщення гуртожитку і водночас «нагрів» банк на 3 мільйони 231 тисячу гривень».

Триває слідство.