Діти-сироти святкували Великдень в родинах міліціонерів

Тернопіль. 26 квітня. УНІАН. Напередодні Свята Воскресіння на Тернопільщині стартувала благодійна акція «Подаруйте радість дитині на Великдень у родині». До доброчинної програми долучилися й тернопільські міліціонери, які прийняли на свята 12 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в Тернопільській області.

Допомогти підліткам пізнати святкові звичаї, відчути тепло родинного затишку – саме таку мету ставили перед собою правоохоронці. Для прикладу, працівники Шумського райвідділу міліції зголосилися забрати на свята у свої домівки дітей-сиріт з місцевого дитячого будинку сімейного типу. У цьому закладі місцева жителька Любов Бальчос виховує тринадцятьох дітей – семеро власних та шестеро прийомних.

Коли міліціонери прийшли до будинку, діти раділи гостям, які опікуються будинком понад п’ять років. Раніше господині у вихованні малечі допомагав чоловік. Сталося так, що він нещодавно помер. Жінка не опустила руки й продовжує доглядати за дітьми. Звичайно, для неї особливо цінною є будь-яка допомога. Працівники місцевого райвідділу часті гості у будинку – вони завжди приходять до підшефних не з пустими руками. Тепер, окрім матеріальної допомоги, вирішили ще й зайнятися вихованням своїх підопічних.

Майор міліції із Шумського райвідділу внутрішніх справ Микола Мельничук забрав додому на свята третьокласницю Ліну. Дівчина швидко здружилася з іншими дітьми. Для них, а також для дорослих школярка продемонструвала прекрасні музичні здібності. Найулюбленішим інструментом для дівчинки є бандура. Ліна обіцяє, що обов’язково втілить у життя мрію – навчиться виконувати найскладніші мелодії на інструменті.

Двійко вихованців Гримайлівської школи-інтернату святкували Великодень у родинах правоохоронців із Чортківського райвідділу міліції. Багато позитивних вражень отримали співробітники із Заліщицького та Гусятинського райвідділів, які також брали у ці дні дітей додому.

Не залишилися осторонь важливої справи і керівники обласного управління внутрішніх справ. Двоє дівчаток та хлопець з Тернопільського дитячого будинку смакували паску у їхніх родинах. Міліціонери придбали для дітей святковий одяг, інші подарунки. Не обійшлося без освячення паски у храмі. Міліціонери влаштували для дітей, обділених долею, екскурсії та поїздки. Кажуть, що найприємніше було бачити таких дітей усміхненими та радісними. Подібні заходи стануть традиційними для тернопільських міліціонерів.