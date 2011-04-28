Порушено кримінальну справу проти посадовця Севастопольської МДА
09:00, 28 квітня 2011Кримінал
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«Сприяв» в отриманні перемоги у конкурсі
Київ. 28 квітня. УНІАН. 20 квітня прокуратурою міста Севастополя порушено кримінальну справу стосовно керівника відділу транспорту та зв'язку Севастопольської міської державної адміністрації за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
Встановлено, що вказаний посадовець вимагав та одержав 8 тис. грн хабара за сприяння в отриманні перемоги у конкурсі на право перевезення пасажирів у міському громадському транспорті.
Підозрюваного було затримано «на гарячому».
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