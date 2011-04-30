На Дніпропетровщині чоловік випадково вбив свою падчерку
13:19, 30 квітня 2011Кримінал
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Стріляв по бродячим собакам
Київ. 30 квітня. УНІАН. У Дніпропетровській області чоловік на подвір’ї власного домогосподарства, стріляючи по бродячим собакам із мисливської рушниці, випадково вбив свою падчерку.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Трагедія сталася в одному з селищ області.
Чоловіка затримано.
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