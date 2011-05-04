Жінка через інтернет розповсюджувала дитяче порно

Черкаси. 4 травня. УНІАН. У Черкаській області порушено кримінальну справу проти 29-річної жінки, матері двох дітей, яка через інтернет розповсюджувала дитячу порнографію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС у Черкаській області, правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що молода жінка, яка проживає в одному з міст Черкаської області, займається розповсюдженням дитячої порнографії. Жінка, яка сама є матір`ю двох маленьких дітей, створила вдома підпільний цех із виготовлення й тиражування лазерних дисків із записами відео дитячої порнографії.

Вона розробила схему розповсюдження й продажу користувачам інтернету дитячої порнографії: користуючись домашнім персональним комп`ютером, створила аккаунт, в якому потім створила три сайти. На ці сайти з виготовлених лазерних дисків жінка завантажувала порнографічну продукцію, надавала користувачам доступ до перегляду й завантаження на платній основі фото- і відеофайлів.

Як повідомив начальник Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Черкаській області Станіслав ВИДРА, проти жінки порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» Кримінального кодексу України за фактом відтворення нею дитячої порнографії на носіях інформації й розповсюдження її надалі через мережу інтернет.

Оперативники під час документування незаконної діяльності виявили й вилучили з квартири жінки два комп`ютери, за допомогою яких здійснювалося тиражування та розповсюдження дитячої порнографії, веб-камеру, принтер, кардридер, флеш-носій інформації, сім карток мобільних операторів, 286 штук лазерних дисків, банківські карти, на які переводилися кошти, отримані від протиправної діяльності. Всього правоохоронці вилучили 17 тисяч файлів із дитячою порнографією.

Інформацію про свій підпільний бізнес жінка ретельно фіксувала в блокнотах і зошитах, де робила записи про посилання на веб-сайти з дитячою фото- і відеопорнографією, і описом самих файлів, записувала логіни та паролі доступу до аккаунтів на файлообмінниках, які вона створила.

Жінка свою провину визнала, ведеться слідство.