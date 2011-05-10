У Дніпропетровську на хабарі затримано голову товариства

Дніпропетровськ. 10 травня. УНІАН. На Дніпропетровщині за одержання хабара затримано голову садового товариства, яка вимагала гроші від місцевого жителя за сприяння в наданні дозволу для отримання проектної документації на земельну ділянку.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами сектору ДСБЕЗ Індустріального райвідділу Дніпропетровського міськуправління внутрішніх справ прокуратурою Індустріального району міста Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно голови садового товариства.

Вона отримала 27 тис. грн. хабара від місцевого жителя за сприяння в наданні останньому дозволу для отримання проектної документації на земельну ділянку, загальною площею 0,6 га в зазначеному місті.