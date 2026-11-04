Шукали 5 місяців: під Львовом упіймали дикого кота-гібрида з Франківщини

Через гібридне походження такий кіт може поводитися як дика тварина.

У селі Чишки поблизу Львова вдалося розшукати та впіймати кота породи саванна на ім'я Саваж. Як пише ZAXID.NET, тварина втекла з повідця в селі Ямниця Івано-Франківської області ще 6 червня. На її пошуки знадобилося майже п'ять місяців. Про це у Facebook повідомила власниця кота під ніком Stefa Kosmetyka.

Саваж належить до породи саванна F1 – це гібрид першого покоління, отриманий від схрещування дикого африканського сервала та домашньої кішки. Знайти й упіймати тварину допомогли жителі Чишок – Олександр та його мама Ірина.

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Саваж утік від власниці вранці 6 червня в селі Ямниця неподалік Івано-Франківська. Жінка оголосила пошуки та пообіцяла 100 доларів винагороди тому, хто допоможе повернути улюбленця.

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Вона також застерігала, що через гібридне походження кіт може поводитися як дика тварина: шипіти, показувати зуби та не підпускати до себе людей. Тому очевидців просили не намагатися самостійно його ловити, а телефонувати власниці й стежити, куди він прямує.

Історія швидко поширилася в соцмережах. Уже 10 серпня люди повідомили, що бачили Саважа в Галичі на Івано-Франківщині, однак тоді його не вдалося впіймати.

У вересні кота помітили на Львівщині. Він переміщався між селами Звенигород, Шоломия та Відники. Згодом у соцмережах з'явилися повідомлення про його появу в Бережанах, Гаях і Винниках. Попри численні виїзди власників на місця, де бачили тварину, знайти її та повернути додому протягом майже п'яти місяців не вдавалося.

Зрештою Саважа помітили біля села Чишки. Місцеві жителі долучилися до пошуків, і цього разу операція завершилася успішно.

Власниця кота особливо відзначила допомогу Олександра, який першим побачив тварину на Львівщині. За її словами, чоловік протягом усього часу підтримував пошуки: виїжджав на місця появи кота, розставляв пастки, залишав їжу та допомагав перевозити обладнання.

"Особлива, величезна подяка – Олександрові із села Чишки. Сашо, я ніколи не забуду всього, що ти зробив для нас. Саме він першим побачив Саважа на Львівщині. І відтоді весь цей час допомагав нам: відгукувався на прохання, їздив, шукав, переносив пастки, розкладав їжу, возив нас туди, звідки надходила чергова звістка. Знову й знову знаходив для нас час і сили. А зрештою саме він і зловив Саважика", – написала жінка.

Також вона подякувала матері Олександра Ірині та рятувальникам управління ДСНС у Львівській області, які, за її словами, долучилися до порятунку тварини.

Що відомо про породу саванна

Саванна F1 – це гібрид першого покоління дикого африканського сервала та домашнього кота. Породу вивели й зареєстрували у США.

Такі тварини мають зовнішність, характерну для диких котячих: велике тіло, довгі кінцівки та темні плями на шерсті. Водночас вони можуть бути відданими господарям і демонструвати риси поведінки, які нагадують собачі.

Саванни вирізняються високою активністю, а також здатністю високо й далеко стрибати. Попри домашнє виховання, представники першого покоління зберігають чимало рис своїх диких предків.

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