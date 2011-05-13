На Тернопільщині вилучено 34 кг наркотиків

Тернопіль. 13 травня. УНІАН. У Тернопільській області з початку року з незаконного обігу вилучено понад 34 кг наркотичних засобів (в тому числі 28 кг макової соломки, 5,8 кг марихуани, 263 грами амфетаміну, а також опій та прекурсори). Про це під час прес-конференції заявив начальник ВБНОН УМВС України у Тернопільській області Анатолій Сівчук.

За словами А.Сівчука, з початку року працівники підрозділу викрили 312 фактів незаконного обігу наркотиків, слідчі порушили 210 кримінальних справ, у тому числі 110 за фактами збуту.

Понад 60 злочинів пов’язаних зі збутом наркотичної сировини скоїли групи злочинців. Так у лютому міліціонери затримали організовану злочинну групу , яка розповсюджувала наркотики в розважальних та навчальних закладах на території Тернопільської та Івано-Франківської областей.