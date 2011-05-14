На Рівненщині затримали за хабарництво голову сільради
14:07, 14 травня 2011Кримінал
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«Погорів» на земельному питанні
Київ. 14 травня. УНІАН. На Рівненщині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали за хабарництво голову сільської ради одного з районів області, який вимагав хабар від жителя міста за сприяння в наданні йому рішення про відведення земельної ділянки.
Як повідомили УНІАН в управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, голова сільської ради вимагав та отримав 100 доларів США хабара від жителя міста за сприяння в наданні йому рішення про відведення земельної ділянки (площею 0,25 га) під будівництво житлового будинку.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).
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