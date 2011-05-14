На Рівненщині затримали за хабарництво голову сільради

Київ. 14 травня. УНІАН. На Рівненщині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали за хабарництво голову сільської ради одного з районів області, який вимагав хабар від жителя міста за сприяння в наданні йому рішення про відведення земельної ділянки.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, голова сільської ради вимагав та отримав 100 доларів США хабара від жителя міста за сприяння в наданні йому рішення про відведення земельної ділянки (площею 0,25 га) під будівництво житлового будинку.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).