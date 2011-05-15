На Луганщині в пенсіонера вилучили кілограм вибухівки
13:54, 15 травня 2011Кримінал
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Житель Антрацитівського району
Луганська область. 15 травня. УНІАН. На Луганщині правоохоронці вилучили в пенсіонера кілограм вибухівки.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, в Антрацитівському районі Луганської області затримано 61-річного місцевого жителя, пенсіонера, раніше судимого, у якого вилучено 1 кг вибухівки.
Правоохоронці з‘ясовують походження вибухівки.
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