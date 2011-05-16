Прокуратура: МАФи біля метро «Лісова» були встановлені незаконно

Київ. 16 травня. УНІАН. Головним управлінням контролю за благоустроєм міста Києва на виконання припису прокуратури Деснянського району столиці розпочато демонтаж та вивезення незаконних тимчасових споруд, які розміщені в охоронних зонах на вулиці Кіото поряд зі станцією метро «Лісова».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Як зазначається у повідомленні, у ході прокурорської перевірки встановлено, що на кабельній лінії 10 кВ АК «Київенерго» в межах охоронних зон розташовані 53 торговельних павільйони без наявності документів, що посвідчують право на земельну ділянку, та всупереч вимогам Закону України «Про електроенергетику» і Правил охорони електричних мереж, затвердженим Кабінетом міністрів України.

Відповідно до акту Держінспекції промислової безпеки та охорони праці в хімічній промисловості та газовому господарстві, встановлення малих архітектурних форм за вказаною адресою створюють загрозу життю та здоров’ю людей, оскільки 48 споруд у порушення Правил охорони електричних мереж розташовано уздовж траси підземного газопроводу на відстані менше 2 м, 11 – безпосередньо на трасі.

Крім того, на ділянці в радіусі 20 м від входу (виходу) на станції метро «Лісова» незаконно влаштовано інших 14 МАФів, розташування яких суперечать вимогам Закону України «Про транспорт», інформує прокуратура.