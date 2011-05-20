Луганськ. 20 травня. УНІАН. На Луганщині за хабарництво затримано головного інспектора Луганської митниці.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ УМВС України в Луганській області прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно головного інспектора Луганської митниці.

Він вимагав та отримав 1,6 тис. грн. хабара від жителя обласного центру за сприяння йому в безперешкодному проходженні митного контролю.

Митника затримано.

