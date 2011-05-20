На Львівській митниці затримано велику партію контрабанди

Львів. 20 травня. УНІАН. Працівники Львівської митниці затримали велику партію автокосметики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, 19 травня громадянин України, який прямував з Республіки Польщі через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці вантажним автомобілем «Вольво», подав до митного оформлення товаросупровідні документи на «засоби для чищення та миття автомобілів». Згідно з цими документами з однієї із фірм Великобританії на адресу ТзОВ у Києві ввозили товар 26 найменувань загальною вагою 21 300 кг та вартістю понад 15 тис. доларів США.

Однак під час митного контролю транспортного засобу виявилось, що існує інший пакет документів, згідно з яким відправником товару є польська фірма, отримувачем – фірма у Молдові, а вартість засобів для чищення та миття автомобілів – 40 422 євро.

«Отже, через митний пост "Рава-Руська" на митну територію України було ввезено товар з приховуванням від митного контролю через подання митному органу України як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві дані щодо відправника, отримувача та вартості», - зазначається у повідомленні.

За цим фактом, за ознаками статті 352 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Справжню вартість товару буде встановлено додатково.

З початку року працівники Львівської митниці склали 901 протокол про порушення митних правил, за якими вартість предметів правопорушень – понад 30 млн грн.