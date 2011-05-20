У Львові інспектори ДАІ затримали п‘яного водія автобуса

15:03, 20 травня 2011
Кримінал
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З початку року  - 700 водіїв «під мухою»

Львів. 20 травня. УНІАН. У Львові співробітники ДАІ затримали 53-річного місцевого жителя, який перебував за кермом автобуса у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомили УНІАН у групі профілактичної роботи Державтоінспекції  Львова, 19 травня працівники відділу ДАІ міста Львова під час несення служби на перехресті вулиць Кульпарківська-Городоцька зауважили автобус, рух якого був хаотичний, а тому викликав сумнів у працівників міліції, які його зупинили. Різкий запах алкоголю та нечітка розмова водія, 53-річного місцевого жителя, свідчили про те, що він перебував за кермом автобуса у стані алкогольного сп’яніння.

Як було з’ясовано, автобус їхав поза маршрутом, а тому пасажирів у салоні транспортного засобу не було. Сам водій автобуса не зміг пояснити, звідки і куди прямував. Після медосвідчення, яке стало підтвердженням того, що водій автобуса кермував напідпитку, на нього було складено адміністративний протокол згідно зі ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як зазначається у повідомленні, у 2011 році співробітники відділу ДАІ міста Львова склали понад 700 протоколів про адміністративні правопорушення за керування автомобілями водіями, які перебували у стані сп’яніння.

За таке порушення суд може накласти  штраф  на  водіїв у розмірі від  2 550 до 3 400 грн., позбавити права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років або присудити громадські роботи на строк від 40 до 50 годин чи адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб.

 

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